Umberto Eco
Umberto Eco, 1932’de Alessandria’da doğdu. Bilim insanı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür kimlikleriyle yirminci yüzyılın en önemli entelektüellerindendir. Dünya kamuoyunun gündemine 1980’de çıkan ilk romanı Gülün Adı ile giren Eco’nun eserlerinin pek çoğu Türkçede de yayımlandı. Baudolino (2003), Kraliçe Loana’nın Gizemli Alevi (2005), Prag Mezarlığı (2011) ve Sıfır Sayı (2015) adlı romanları ile Güzelliğin Tarihi (2006), Çirkinliğin Tarihi (2009), Yengeç Adımlarıyla (2012), Düşman Yaratmak (2014) ve Efsanevi Yerlerin Tarihi (2015) adlı incelemeleri de yayınlarımız arasında çıktı....
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